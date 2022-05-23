Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti - Son Dakika
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Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti

23.05.2022 12:35
Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti

Denizli'de bir grup kız öğrenci arasında sınıfta başlayan sözlü tartışma sonrası, saç baş kavga etti. Kızların tekme tokat kavgalarını izleyen erkek öğrenciler ise sadece video çekmekle yetindi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'ndeki bir lisede eğitim gören kız öğrenciler arasında sınıfta çıkan küfürlü tartışma sokağa taştı. Grup halinde toplanan kızlar arasında önce sözlü tartışma ve itişmeyle başlayan kavgaya dahil olan erkek öğrenciler, ortamı sakinleştirmek yerine "Sana küfür etti" diye arayı iyice bozmaya çalıştı.

SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER

Araya aldıkları kızın etrafını kuşatan öğrencilerinden biri saçını tutup sürüklediği kızla saç saça baş başa kavga ederken yere düştü. O esnada 3 kişi daha kıza tekme tokat saldırırken, erkekler ise sadece olayı kayıt altına almakla yetindi. Kızların saç baş kavgası vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

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Kaynak: İHA

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti - Son Dakika


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