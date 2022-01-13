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Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü - Son Dakika

Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü

13.01.2022 22:33

Liseli kızların kavgası kamerada.

Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü

O anları kayda alan kişi, kavgayı ayırmak isteyene de engel oldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde bir genç kız, saçlarından tuttuğu arkadaşını yere yatırarak acımasızca dövdü. O anları kayda alan arkadaşı ise kavgayı ayırmazken, ayırmak isteyen erkek şahsa da engel oldu.

Olay, Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki genç kız arkadaşları ile birlikte okulun arka bahçesinde buluştu. Bu sırada kızlardan birinin üzerinde bulunan kapüşonlu elbise alındı. Daha sonra ise diğer kız saçından tutarak sürükledi. Kız bu sırada çamurlu suyun içerisine düştü. Arkadaşı ise üzerine kapanarak saçlarından tutup, defalarca kafasını yere vurdu. Bu sıra kızları ayırmak isteyen bir erkek ise olayı kayıt altına alan diğer kız tarafından "bırak" denilerek engellendi.

Olay anı bir başka genç kız tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. O anları kayda alan kızın arkadaşlarını ayırmak yerine kayıta devam etmesine izleyenler tepki gösterdi. Görüntünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü
Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü
Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü

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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liseli kızların kavgası kamerada...Genç kız saçından tutarak yere yatırdığı arkadaşını acımasızca dövdü - Son Dakika
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