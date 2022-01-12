Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde meydana gelen olayda, iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı. Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti.
Kavga anları, arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Liseli kızların okul bahçesindeki kavgası saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika