İstanbul'da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Lalegül Sokakta iddiaya göre lise öğrencisi iki kız, sevgili yüzünden bir nedenle okulda tartışmaya başladı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Okulda başlayan tartışma sokakta da devam etti. Kızlar bir süre sonra bir birlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saç saça başa başa kavga eden kızları arkadaşları ve sokaktan geçen başka kadın ayırmaya çalıştı. Ancak kızlar birbirine vurmaya devam etti. Kızların kavgası bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.