İstanbul'da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı

01.11.2022 13:20

İstanbul Küçükçekmece'de dersten çıkan iki lise öğrencisi kız, sevgili yüzünden saç saça baş başa birbirine girdi. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Lalegül Sokakta iddiaya göre lise öğrencisi iki kız, sevgili yüzünden bir nedenle okulda tartışmaya başladı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU

Okulda başlayan tartışma sokakta da devam etti. Kızlar bir süre sonra bir birlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saç saça başa başa kavga eden kızları arkadaşları ve sokaktan geçen başka kadın ayırmaya çalıştı. Ancak kızlar birbirine vurmaya devam etti. Kızların kavgası bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da liseli kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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