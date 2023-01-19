Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada

19.01.2023 15:22

Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada Saç saça birbirlerine girdiler, yetmedi şok cihazı kullandılar Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi.

Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada

Saç saça birbirlerine girdiler, yetmedi şok cihazı kullandılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.

Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı.

Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Daniel Güiza yine transfer oldu! Son halini görenler, "Artık bırak" diyor
15:56 Sevgilisinin yemek sipariş geçmişine bakan model Wanessa Moura, aldatıldığını öğrendi
15:45 Tüm dünyada haber oldular! Gelin ve damadın vurdumduymazlığı düğünü gölgede bıraktı
15:31 İmamoğlu'nun katıldığı açılışa "Aday olsana, aday olsana" sloganı damga vurdu
15:26 Selahattin Demirtaş'a ecel terleri döktüren telefon: Alo ben Başak, kaza geçirdik kızımız ağır yaralı
15:07 Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz mesajı! Metindeki detay dikkatlerden kaçmadı
15:00 Ünlü isimlerin 2023 reklam ücretleri belli oldu! Zirvede Fahriye Evcen ve Ebru Gündeş var
14:59 YÖK kanun teklifi Meclis'te! MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak
14:52 Lionel Messi Suudi Arabistan'da! Havaalanındaki fotoğrafını gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:04 Sıradan bir kız kavgasıydı! Bir anda cebinden çıkardığı şok cihazıyla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2023 16:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: Liseli kızların, şok cihazlı kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement