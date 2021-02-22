Liseli Mehmet'ten örnek davranış - Son Dakika

Liseli Mehmet'ten örnek davranış

22.02.2021 17:23

Liseli Mehmet'ten örnek davranış Mehmet Ateş, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Liseli Mehmet'ten örnek davranış

Mehmet Ateş, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Mehmet Gözükara, borçlarını ödemek için bankadan para çekti. Bir başka bankaya olan borcunu ödemek için gittiğinde paranın 20 bin lirasının eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise başvuran Gözükara, 20 bin lira parasının kaybolduğunu bildirdi.

Bu arada, lise 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ateş, Karaziyaret Mahallesinde gezdiği sırada yol kenarında deste halinde para buldu. Ateş, bulduğu bir deste parayı saymadan önce Bölge Trafik Tescil Denetleme Şubesine giderek para bulduğunu söyledi. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Ateş'in bulduğu deste halindeki para polisler tarafından sayıldıktan sonra teslim alındı.

Parası teslim edilen Gözükara gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle polislere teşekkür etmek istiyorum. Benimle çok ilgilendiler. Genç kardeşim bu paramı bulmuş, gencin örnek davranışı beni mutlu etti. Bulduğu parayı saymadan hemen polislere getirip teslim etmiş. Borçlarımı ödemek için çektiğim parayı yolda düşürdüm. Polislere müracaat ettim, çok sürmeden polislerimiz bana müjdeyi verdi. Paramı bulan gence bir miktar para verdim" diye konuştu.

Mehmet Ateş ise parayı bulduktan sonra ailesinin yanına gittiğini daha sonra polis karakoluna gelerek bir miktar para bulduğunu ve teslim etmek istediğini söylediğini anlattı.

Mehmet Gözükara, parayı bulup kendisine teslim edilmesini sağlayan Mehmet Ateş'e 400 TL harçlık verdi.

Liseli Mehmet'ten örnek davranış
Liseli Mehmet'ten örnek davranış
Liseli Mehmet'ten örnek davranış
Liseli Mehmet'ten örnek davranış

Kahramanmaraş, Mehmet Ateş, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Liseli Mehmet'ten örnek davranış - Son Dakika


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