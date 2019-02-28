Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü
38 dakika önce
SİVAS'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SİVAS'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Zara Anadolu Lisesi 11'inci sınıfta eğitim gören, Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Melike Uysal, iki gün önce okulda düzenlenen voleybol turnuvasında, maç sırasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, kalp krizi şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin pediatri yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melike Uysal, bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. - Sivas
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:34 Kaynak: DHA
Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı
Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor