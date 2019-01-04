Son Dakika Haberleri: Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi

Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi

31 dakika önce

BURSA'da, Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonuna, gençlerde Avrupa ve dünya judo şampiyonu lise öğrencisi Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

Liseli Milli Judocunun İsmi Spor Salonuna Verildi, System.String[]
BURSA'da, Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonuna, gençlerde Avrupa ve dünya judo şampiyonu lise öğrencisi Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

Gemlik Belediyesi'nin Özdilek Cevdet-Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine yaptırdığı spor salonu için tören düzenlendi. Törene,  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve ilçe sakinleri katıldı. Salona, Gemlik Belediyespor sporcusu, Avrupa ve dünya judo şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

BAŞKAN ŞAMPİYONLUK İSTEDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ismi spor salonuna verilen lise öğrencisi Semanur'u kürsüye davet ederek, olimpiyat ve dünya şampiyonluğu sözü istedi. Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş da birlik ve beraberlik mesajları vererek, Semanur Erdoğan'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti. Semanur Erdoğan Spor Salonu, dualarının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Avrupa, Bursa, Gemlik, Spor
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