Son Dakika Haberleri: Liseli muazzez'i kulak kenarından kene ısırdı
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Liseli muazzez'i kulak kenarından kene ısırdı

25 dakika önce

AKSARAY'da, okuldan geldikten sonra arkadaşlarıyla sokakta oynayan lise öğrencisi Muazzez Koçak'ı (15) kulağının yanından kene ısırdı.

Liseli muazzez'i kulak kenarından kene ısırdı, System.String[]

AKSARAY'da, okuldan geldikten sonra arkadaşlarıyla sokakta oynayan lise öğrencisi Muazzez Koçak'ı (15) kulağının yanından kene ısırdı. Hastanede alınan kan örneğinden Koçak'ın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne yakalanıp, yakalanmadığına bakılacak.

Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muazzez Koçak, dün okuldan çıktıktan sonra Hasas Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Koçak, ardından sokağa inip, arkadaşlarıyla oynadı. Akşam eve gelen Koçak, annesine, sol kulağının yanında ağrı olduğunu söyledi. Annesi kontrol ettiğinde, Koçak'ın kulağının yanında kene olduğunu gördü. Aksaray Eğitim ve Hastanesi'ne götürülen Muazzez Koçak'ı kulak kenarından ısıran kene çıkarıldı. Bir süre gözlem altında tutulduktan sonra yapılan tedavisinin ardından Koçak, taburcu edildi. Alınan kan örneklerinden Muazzez Koçak'ın, KKKA virüsüne yakalanıp, yakalanmadığına bakılacak. Kene ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne gönderildi.

Aksaray, Kırım, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:32 Kaynak: DHA
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