Liseli Muhammed Emin'in

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammed Emin Onbaşı'nın, harçlıklarından biriktirerek aldığı, Türk bayraklarının yanı sıra çeşitli aksesuarlarla süslediği bisikleti ilgi çekiyor.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Lisesi birinci sınıf öğrencisi Onbaşı, yaklaşık 6 yıl önce bisiklet almak için para biriktirmeye başladı. Hayalini 4 yıl sonra gerçekleştiren Onbaşı, 2 yıldır da harçlıklarıyla çeşitli aksesuarlar alarak bisikletini süslüyor.

Türk bayraklarının yanı sıra radyo, ışıldak, LED lambaları, nazar boncuğu, levha gibi çeşitli eşyalarla süslü bisiklet, görenlerin dikkatini çekiyor.

Onbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletini modifiye araçlardan esinlenerek süslediğini söyledi.

Bisikletin çocukluk hayali olduğunu anlatan Onbaşı, "Her gün yeni bir şeyler alarak bisikleti süslemeyi sürdürüyorum. Tek para harcadığım şey bisikletim. Okula giderken bisikletimi götüremiyorum. Okuldaki arkadaşlarım merak ettikleri için her yeriyle oynamak istiyor. Okula gitmek için ayrı bisiklet aldım." dedi.

Onbaşı, şimdiki hayalinin elektrikli bisikletler tasarlayıp üretmek olduğunu belirterek, "Lisenin elektrik ve elektronik bölümünde okuyorum. Bu bisikleti elektrikle çalışır hale getirmek istiyorum." diye konuştu.

Bisikletini satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydeden Onbaşı, "Caddede ilerlerken bazı vatandaşlar, ilginç buldukları bisikletime dönerek bakıyor. Benden görüp aynısını yapmak isteyenler oluyor. Herkesin ilgisini çekmesi beni de mutlu ediyor." dedi.

Onbaşı'nın arkadaşı Abdurrahman Çubukçu ise herkesin Muhammed Emin'in bisikletine hayranlık duyduğunu, ona özenerek kendi bisikletini süslediğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Hanife Bektaş da bisikletin çok güzel olduğunu ve dikkati çektiğini dile getirdi.