Liseli Mühendisler Amerika'dan Ödülle Dönüyor

Amerika'da 27-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve dünyanın farklı ülkelerden 60 takımın katılım sağladığı FRC Minnesota North Star Regional'a katılım gösteren İSTEK Bilge Kağan Okulları Robotik Takımı ISTECH Robotic Society (IRS) yarışmadan Türkiye'ye iki ödülle dönüyor.

Amerika'da 27-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve dünyanın farklı ülkelerden 60 takımın katılım sağladığı FRC Minnesota North Star Regional'a katılım gösteren İSTEK Bilge Kağan Okulları Robotik Takımı ISTECH Robotic Society (IRS) yarışmadan Türkiye'ye iki ödülle dönüyor.



Mühendisliği ve bilimi yayan, herkese ilham kaynağı olan, mühendislik becerilerini en iyi şekilde ortaya koyan takıma verilen ödülü 'Engineering Inspiration Award'ı almaya hak kazanan liseli mühendisler bunun yanı sıra süreç boyunca almış oldukları güvenlik önlemleri ve güvenli çalışma sistemleri sayesinde 'Pit Safety' ödülüne de layık görüldüler.



Yarışmaya katılan Robotik Kulübü öğrencileri Mehmet Can Sefer, Burak Günal, Efe Ün, Ebrar Keskin, Furkan Yılmaztekin, Emirhan Tuğcu, Eralp Saygın, Emin Gümüştepe ve Abdulkadir Salman, bu yılki teması 'Destination Deep Space' olan yarışma için geliştirdikleri robotlarını solidworks ortamında 3D tasarlayıp, sanayi ortamında parçalarını üretip, işleyip, montajını yapıp, elektronik sistemini bağlayıp ardından da yazılımını geliştirdiklerini ifade ettiler.



"ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR BU ÖDÜLÜ BİZE GETİRDİ"



Okullarını uluslararası bir yarışta böylesine bir başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Robotik Kulübü öğrencileri duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Bu süreç bizler için sadece bir yarışma değil çok fazla deneyimi kazandığımız bir takım ortamı da oluşturdu. Ülkemizi uluslararası bir platformda temsil ederek, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlarla dostça ve rekabet çerçevesinde yaptığımız çalışmaları kıyaslama fırsatı yakaladık. Biz bir takımız ve takım olarak sadece robot yapmıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, kitlelere çalışmalarımızı anlatma, sunum yapma, sosyal medya yönetimi, bilim ve mühendisliği yaymak adına eğitimler, seminerler, küçük yaş gruplarında kurmuş olduğumuz robotik takımları, diğer robotik takımlarına verdiğimiz destek gibi detayına girmediğim birçok çalışmada da bulunuyoruz. Bu ödülü almamızın tek bir sebebi yok. Robotumuzun tasarımı, yarışma sahasında gösterdiği üstün performans, vermiş olduğumuz eğitimler, sosyal sorumluluk projelerimiz, tribünde ter döken arkadaşlarımız, sıcakkanlı ve çalışmalarımızı kendimizden emin bir şekilde sunmamız gibi her aşamada yaptığımız özverili çalışmalar bu ödülü bize getirdi. Gururla okulumuzu temsil etmeye devam edeceğiz."



DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILMAYA HAK KAZANDILAR



Bilimin ve mühendisliğin ışığında bir değişim gerçekleştirme tutkusu ile çalışan, mühendislik ilkelerini okullarında ve toplumda en iyi şekilde yayan öğrenciler kazandıkları bu ödül ile Houston'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılacaklar.



- İstanbul

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