LİSELİ ÖĞRENCİLER, AİGAİ ANTİK KENTİ'NDE HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM GÖRDÜ - Son Dakika
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LİSELİ ÖĞRENCİLER, AİGAİ ANTİK KENTİ'NDE HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM GÖRDÜ

10.09.2022 13:43

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nin, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Aigai Arkeoloji ve Doğa Okulu' projesi tamamlandı.

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'nin, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Aigai Arkeoloji ve Doğa Okulu' projesi tamamlandı. 12 farklı ilden gelen 30 lise öğrencisi 2700 yıllık Aigai Antik Kenti'nde kültürel ve doğal değerler konusunda hem teorik hem uygulamalı eğitim gördü.

TÜBİTAK tarafından toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Aigai Arkeoloji ve Doğa Okulu' projesi dün itibariyle tamamlandı. Paydaşları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin yer aldığı proje kapsamında Türkiye'nin farklı 12 ilinden gelen otuz, 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerine kültürel ve doğal değerler konusunda hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi. Yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin'in üstlendiği projenin büyük bir bölümü 2700 yıllık Aigai Antik Kenti ve çevresinde gerçekleşti. Arkeolojik kazı alanı deneyimi, seramik atölyesi, tarih öncesi taş alet atölyesi, yaban hayatı gözlemi gibi uygulamalı etkinliklerin düzenlediği projede katılımcıların doğal ve kültürel değerler konusunda daha bilinçli, duyarlı ve meraklı bireyler olarak insanlığa ve ülkemize fayda sunmaları hedeflendi. 4 Eylül'de başlayan proje dün itibariyle sona erdi.

Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Yaklaşık bir hafta süren çok önemli bir proje yürütmekteyiz. Türkiye'nin 12 farklı ilinden 30 öğrenci Manisa'da misafir ediyoruz. Manisa'nın tanıtımının yanı sıra, öğrenciler antik dönemde yaşayan insanların kullandığı çanak, çömlek, seramik gibi araç gereçlerinin yapımını öğrendi ve yerinde gördü. Kazı deneyimi de yaşayan öğrencilerin, özellikle liseye yeni başlamış öğrencilerimiz için bu proje hem doğayı tanımaları hem de arkeolojiyi tanımaları açısından fırsat oldu. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Proje sonunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile bir araya gelen öğrenciler, Aigai Arkeoloji ve Doğa Okulu anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Arkeoloji, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

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