Son Dakika Haberleri: Liseli Öğrenciler Atakum'da Dünya Sorunlarını Tartıştı

Liseli Öğrenciler Atakum'da Dünya Sorunlarını Tartıştı

22 dakika önce

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 182 lise öğrencisinin katıldığı, ana teması "Witness The Future" (Geleceğe Tanık Ol) Model Birleşmiş Milletler ATAMUN'19 Konferansı'nda gençler, dünya meselelerini tartıştı.

Liseli Öğrenciler Atakum'da Dünya Sorunlarını Tartıştı, System.String[]
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 182 lise öğrencisinin katıldığı, ana teması "Witness The Future" (Geleceğe Tanık Ol) Model Birleşmiş Milletler ATAMUN'19 Konferansı'nda gençler, dünya meselelerini tartıştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uzaktan Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, gençler dünya sorunlarına karşı yeni fikirler sundu.

Konferansa katılan öğrenciler, komitelerde dünya gündemini yakından ilgilendiren konuları İngilizce ve Arapça tartıştı.

Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ın hayatını kaybettiği terör saldırısının kınandığı konferansta, 16 başlık halinde çözüm önerileri dile getirildi.

Yapay zeka konusunun da ele alındığı konferansta, gençler devletlerin bu konuya yatırım yapması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Türkiye, Atakum, Güncel
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