Son Dakika Haberleri: Liseli Öğrenciler Çanakkale Ruhunu Yaşadı

Liseli Öğrenciler Çanakkale Ruhunu Yaşadı

1 saat önce

Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerine Pamukkale ve Çanakkale ile başladı.

Liseli Öğrenciler Çanakkale Ruhunu Yaşadı, System.String[]
Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerine Pamukkale ve Çanakkale ile başladı. Kolejin Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca sorumluluğundaki ilk gezi Pamukkale'ye oldu.

Öğrencileri Pamukkale travertenleri gezerek coğrafi bilgilerini geliştirdi. Pamukkale'nin ardından Çanakkale'ye doğru yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Çanakkale şehitliği oldu. Ardından Seyyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Seddül bahir, Kilit bahir, Alçıtepe, Kireçtepe ve Conkbayırı mevkileri ile Tabyalar ve 57. Alay ziyareti yapan öğrenciler Ayvalık Cunda adası, Şeytan sofrası, İzmir ve Efes antik kenti ziyaretiyle geziyi tamamladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Pamukkale, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Kızdığı Arkadaşını 'Telefonumu Gasbetti' Diye Şikayet Etti Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseli Öğrenciler Çanakkale Ruhunu Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]