Liseli Öğrenciler Çanakkale Ruhunu Yaşadı

Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerine Pamukkale ve Çanakkale ile başladı.

Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerine Pamukkale ve Çanakkale ile başladı. Kolejin Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca sorumluluğundaki ilk gezi Pamukkale'ye oldu.



Öğrencileri Pamukkale travertenleri gezerek coğrafi bilgilerini geliştirdi. Pamukkale'nin ardından Çanakkale'ye doğru yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Çanakkale şehitliği oldu. Ardından Seyyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Seddül bahir, Kilit bahir, Alçıtepe, Kireçtepe ve Conkbayırı mevkileri ile Tabyalar ve 57. Alay ziyareti yapan öğrenciler Ayvalık Cunda adası, Şeytan sofrası, İzmir ve Efes antik kenti ziyaretiyle geziyi tamamladı. - ANTALYA

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