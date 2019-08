Liseli öğrenciler Dünya Bilim Festivali'nde

Türkiye 'den 30 lise öğrencisi Dünya Bilim Festivali için özel davet aldı. Öğrenciler, festival kapsamında yer alan birçok sempozyum ve workshoplara katılarak bilimdeki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen World Sience Fest'e (Dünya Bilim Festivali) Türkiye'den katılan ilk gençler oldu. Dünya Bilim Festivali yetkilileri tarafından seçilen öğrenciler, burs kazanarak özel davet aldı ve birçok sempozyuma katılma fırsatı yakaladı.

Öğrenciler, Marsta yaşam ile ilgili bilgileri 'We Will Be Martians' isimli sempozyumda astronotlardan dinleyerek insan zekasının yapay zekaya yenilebileceğini gösteren ilk olayı Garry Kasparov'dan öğrenme şansı buldu. Dünya çapındaki yeni nesil meslekler hakkında da bilgi edinen öğrenciler, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi'nin laboratuvarlarındaki çalışmalara eşlik etme fırsatı yakaladı. Ayrıca öğrenciler, New York'taki etkileşimli matematik müzesinde, çeşitli matematik konularının gerçek dünyada nasıl uygulandığını aktivitelerle gördükten sonra Columbia ve New York üniversitelerini gezerek çeşitli etkinliklere de katıldı. Gezi sırasında öğrenciler, gezmiş oldukları üniversitelerin eğitimleri, burs imkanları ve kampüs hayatı hakkında bilgi edindi.

WORLD SCIENCE FEST'TE BURS KAZANAN 30 ÖĞRENCİDEN 2'Sİ BİLFENLİ

Bilfen Üsküdar Anadolu Lisesi öğrencilerinden İdil Çoban ve Bilfen Çayyolu Fen Lisesi öğrencisi Aysuda Kılınç, World Science Fest yetkilileri tarafından seçilen 30 öğrenci arasına girmeyi başararak özel davetli olarak birçok sempozyuma da katıldı. Sempozyumdan sonra Türk konsolosluğunu ziyaret eden öğrenciler, Türkiye'nin ABD Başkonsolosu Alper Aktaş ile sohbet ederek buradaki üniversiteler hakkında bilgi edindi. Ayrıca New York Eğitim Ateşesi Yurdagül Aydoğan ile de tanışma fırsatı bulan öğrenciler, kendisinden Amerika'da yükseköğretim konusunda bilgi ve öneriler aldı.

ÖĞRENCİLERDEN MIT VE HARVARD ÜNİVERSİTELERİNE ZİYARET

Bilfen öğrencileri, MIT Üniversitesi'nde çeşitli workshoplara katılarak STEM çalışmaları kapsamında öğrendikleri bilgilerin gerçek hayatta nasıl uygulanabileceğini gördü. Harvard Üniversitesinde Bilfen Okullarından mezun öğrenci Buse Aktaş ile robotik alanındaki çalışmaları, yenilikleri, araştırmaları yakından takip etme fırsatı buldular. Gezi boyunca sempozyum ve workshoplarda eğitim alan öğrenciler, gerek müze gezileri gerek şehir turları ile de gittikleri ülkenin kültürü hakkında da bilgi edinmeyi ihmal etmedi. Öğrenciler, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek çalışmalar ve diğer ülkelerin katılımları hakkında fikir sahibi de olma şansı yakaladı.