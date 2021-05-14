Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI

14.05.2021 13:11

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'in Derik ilçesinde 2 bin metrekarelik alanda tarımsal üretim yapan meslek lisesi öğrencileri hem kendi alanlarında beceri kazanıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde 2 bin metrekarelik alanda tarımsal üretim yapan meslek lisesi öğrencileri hem kendi alanlarında beceri kazanıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri bölümü öğrencileri, okul bünyesinde kurulan sebze bahçelerinde hasat yaptı. Biber, domates, çilek ve salatalık yetiştirilen 2 bin metrekarelik alanda ürün toplayan öğrenciler, aynı zamanda harçlıklarını çıkarıyor. Okul Müdürü Hüseyin Mat, 2 bin metrekarelik alanın 400 metrekaresini salatalık yetiştirmeye ayırdıklarını belirterek, 40 öğrencinin, hasadı yapılan ürünlerden gelir elde ettiğini ifade etti.

Hasadı yapılan ürünleri ilçedeki esnafa sattıklarını söyleyen Mat, Tarım teknolojileri alanında 300 öğrencimiz var. 300 öğrencimizden şimdilik 40'ı, Döner Sermaye İşletmesi (DÖSE) kapsamında çalışıp, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Ürünlerimizi ilçedeki esnafa satıyoruz. Günlük hasadımız 200 kilograma yakın dedi.

UYGULAMALI EĞİTİM ALIYORLAR

Okulun tarım bölümü öğretmenlerinden Ümit Zirek ise, 2 dönüm arazi üzerinde tarımsal üretime başladık. Salatalık, domates, biber ve çilek üretimimiz var. Öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim yönünden katkı sağlıyor. Çünkü teoride gördükleri dersi, uygulama alanında da görmüş oluyorlar. Aynı zamanda maddi maddi yönden kazanç da sağlıyorlar diye konuştu.

Öğrencilerden Sultan Sol, elde ettikleri kazançla aile ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade ederek, Her yıl farklı farklı şeyler görüp üretiyoruz. Bu işe başladığımızda imkanımız kısıtlıydı. Küçük şeylerle başladık, şimdi çok iyi durumdayız. Yaz meyve ve sebzeleri yetiştirdik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Bunun yanında, gelir de elde ediyoruz dedi.

Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI
Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI

Domates, Tarım, Derik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!

Son Dakika Haberleri
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
13:44 Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu
13:41 Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme
13:37 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben
13:35 SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş
13:26 Netflix Türkiye duyurdu: Fatih Terim'le belgesel çekiliyor
12:32 Mesut Özil formalı çocuk, zalim İsrail'e kırmızı kart gösterdi
12:09 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Saldırıların durdurulması için uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
12:07 Milli takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
11:27 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi
Şenol Güneş'e gönderme yapan Trabzonsporlu Berat, paylaşımını jet hızıyla kaldırdı Şenol Güneş'e gönderme yapan Trabzonsporlu Berat, paylaşımını jet hızıyla kaldırdı         
14:08
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi         
14:01
Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme         
13:42
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı         
12:11
Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı Tepki çeken gözaltı görüntüsüyle ilgili Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi: Görevli personel hakkında idari soruşturma başladı         
11:39
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 14:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... LİSELİ ÖĞRENCİLER, EKTİKLERİ SEBZELERİN HASADINA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement