Liseli Öğrenciler En İyi Şiiri Okumak İçin Yarıştı

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Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekat Alanından Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir