Liseli öğrenciler İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Liseli öğrenciler İdlib şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Korkuteli'nde lise öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için okulda dua etti, bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Liseli öğrenciler İdlib şehitleri için yürüdü, System.String[]

Korkuteli'nde lise öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için okulda dua etti, bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün sonunda öğrenciler şehit olan askerlerin isimlerini tek tek anons ederek hep bir ağızdan "Burada" dedi.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 34 kahraman Mehmetçik için Korkuteli'nde lise öğrencileri Türk bayrakları ile okul bahçesinde yürüyüş yaptı. Mesude-Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Başkanı Mehmet Kara, okul öğrencilerinden Ramazan Cengiz, Eren Demir, İbrahim Balcı ve Celal Balcının organize ettiği organizasyonda, okul bahçesinde öğrenciler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Durmuş Özokudan tarafından dua edildi.


Şehitlerin yoklamasını aldılar


Öğrenciler şehitler için düzenlemiş oldukları yürüyüşte dev bir bayrak dalgalandırarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde okul bahçesinde slogan attılar. Yürüyüşün sonunda öğrenciler şehit olan askerlerin isimlerini tek tek anons ederek hep bir ağızdan "Burada" dedi.


Okul Müdürü Mustafa Kutlu, "Çanakkale savaşlarında cepheye koşan liseli öğrencilerimiz var ya, aynı ruh bugünkü öğrencilerimizde mevcut. Organizeyi tamamen kendileri hazırlayan Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizle gururlandık. Şehit düşen Allah dostu kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Bir ölür bin diriliriz. İşte bu gençliğimiz olduğu müddetçe milletimiz payidar kalacaktır. Ey Türk Gençliğim, sizinle gurur duyuyoruz. Teşekkürler Mesude-Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerime, teşekkürler ruhları atan, millet, hürriyet, ezan, bayrak için atan genç yiğitlerime" dedi. - ANTALYA

Korkuteli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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