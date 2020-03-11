Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti - Son Dakika
Son Dakika Genel Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti - Son Dakika

Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti

6 saat önce

Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti Bu bisiklet frene basınca elektrik üretiyor Liseli öğrencilerin tasarladığı elektrikli bisiklet kendi kendini şarj edebiliyor.

Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti

Bu bisiklet frene basınca elektrik üretiyor

BURSA - Liseli öğrencilerin tasarladığı elektrikli bisiklet kendi kendini şarj edebiliyor.

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi", Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan 12 alanda toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Balıkesir Edremit Fennur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Kara ve Yılmaz Önder Canbaz, tasarladıkları elektrikli bisikletle yarışmaya katıldı. Elektrikli bisiklet fren yaptığı esnada kendini şarj edebiliyor. Öğrenciler elektrikli bisikletle yolculuk etme imkanı sunarken, aynı zamanda şarj meselesini ortadan kaldırdı. Bisiklete yerleştirilen sistem, fren yapınca elektrik üretiyor. Projelerini tanıtan öğrencilerin elektrikli bisikleti büyük takdir topladı.

Geliştirdikleri projeyi anlatan öğrenciler, "Hem bizi ekonomik açıdan yormayacak, hem de çevreyi kirletmeyecek bir teknoloji geliştirmek istedik. Kendi kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet geliştirdik. Elektrikle yol alma imkanı sunan bisiklet, fren yaptığınızda kendini şarj edebiliyor. Bu teknoloji geliştirilip daha performanslı elektrikli bisikletler üretilebilir" dedi.

Liseli öğrenciler kendini şarj edebilen elektrikli bisiklet üretti

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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