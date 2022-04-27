Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

27.04.2022 21:30

Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor Rize'nin Çayeli ilçesinde öğrenciler her gün iftarda yardıma muhtaç ailelere yemek yardımı yapıyor.

Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde öğrenciler her gün iftarda yardıma muhtaç ailelere yemek yardımı yapıyor.

Çayeli ilçesinde Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında süre gelen Ramazan Paylaştıkça Güzel Projesi çerçevesinde okullarında yaptıkları yemekleri iftarda ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar. Projenin bir 'e-Twinning' projesi olduğunu aktaran okul müdürü Alim Pehlivan bu çalışmada öğrenciler hem öğrendiğini hem de yardımlaşma sağladığını aktardı.

Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Serhat Kartal'ın koordinesinde gerçekleşen proje çerçevesinde öğrenciler, her gün 9 farklı aileye iftar yemeği yapıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, yaptığı açıklamada "Burada öğrencilerimiz hem okudukları bölüm itibariyle el becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca ifade ettiğini gibi iki yıldan beri de devam eden bir proje var. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize her gün burada çeşit çeşit, sıcak sıcak yemekler pişiyor ve kapılarına kadar teslim ediliyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde artarak devam edeceğini umuyoruz. Çabalarından ötürü okul müdürümüze öğretmenlerimize ve burada öğrenim gören projenin önemli bir parçası olan öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Serhat Kartal ise "'Ramazan Paylaştıkça Güzel Projesi' çerçevesinde yürüttüğümüz projemizde öğrencilerimizle beraber hazırladığımız yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Günlük kalorilerini hesaplayarak bir yetişkinin bir çocuğun ne kadar ihtiyacı olur planlayarak yemeklerimizi yapıyoruz. Emek olmadan yemek olmaz diyoruz. Verdiğimiz emeğinde inşallah karşılığını bulduğumuzu düşünüyoruz. Sağlığımız olduğu sürece Allah ömür verdiği sürece de bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor

YORUMLAR
500
Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor Okul Müdürü Mescitte Uyurken Fotoğraflandı, Fotoğrafı Çekenler Hakkında Soruşturma Açıldı Okul Müdürü Mescitte Uyurken Fotoğraflandı, Fotoğrafı Çekenler Hakkında Soruşturma Açıldı

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
20:37 Aydın'da Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru! Soruları yanıtsız bırakıp şehirden ayrıldı
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 21:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Liseli öğrenciler okullarının mutfağında ihtiyaç sahiplerine yemek yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement