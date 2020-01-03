Liseli öğrenciler, olduğu yerde 8 yöne hareket edebilen robot kol yaptı - Son Dakika

elektronik ve teknoloji alanı öğrencileri ve öğretmenleri, olduğu yerde 8 yöne hareket edebilen robot kol yaptı.



Okulun elektrik-elektronik ve teknoloji alanı endüstriyel bakım ve onarım dalında elektrik makineleri ve kumanda teknikleri dersinde 8 öğrenci ve elektrik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, 4 aylık bir sürede robot kol yaptı. 4 tekerli bir düzenek üstünde hareket edebilen ve olduğu yerde 8 yöne birden gidebilen robot, cisimleri bir yerden alıp, başka bir yere taşıyabiliyor. Okul tarihinde ilk kez yapılan robotun geliştirilerek uzaktan kumandalı ve daha gelişmiş şekilde bomba imha robotu olarak üst modelinin yapılması hedefleniyor.



"Birbirinden bağımsız 4 teker olduğu yerde 8 yöne hareket edebiliyor"



Robotun teknik özelliklerinden bahseden Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, "Robotomuzu geçen sene Samsun'da düzenlenen yarışmaya temalı kategorisinde yarışmak üzere dizayn ettik. Üzerinde bulunan motorlar ve kayışlar hariç bütün parçaları kendimiz tasarlayıp, imal ettik. Mecanum tekerleklerinden tutun da eklemlerine kadar her parçasını biz yaptık. Robotumuzun 4 adet birbirinden bağımsız hareket eden mecanum tekerleği var. Tekerler birbirinden bağımsız hareket ettiği için oldukları yerde 8 yöne de hareket edebiliyorlar. Yani robot olduğu yerde sola, sağa doğru gidebiliyor, çapraz gidebiliyor, tank gibi olduğu yerde dönebiliyor. Arabaların yaptığı dönüşleri de yapabiliyor" dedi.



"Robotun tüm parçaları ve çizimleri okulda yapıldı"



Yapılan tüm metal aksanların ve çizimlerin okulda kendi imkanlarıyla yapıldığını dile getiren öğretmen Mahmut Katırcıoğlu, "Robot kolumuz da 6 eklemden oluşuyor. 1. eklem dairesel hareketi yapıyor. 2., 3., 4. eklem aşağı-yukarı doğru hareket yapıyor. 5. eklem hem aşağı yukarı hem de 360 derecelik bir bilek hareketi yapıyor. 6. eklem de kavrama işlemini gerçekleştiriyor. Bu robotun dizaynını ileride değiştirerek ve geliştirerek bomba imha robotu yapmayı da düşünüyoruz. Bu robotu okulun imkanlarını kullanarak yaptık. Kendi imal ettiğimiz torna CNC tezgahlarıyla robottaki bütün metal yerleri çizimlerine varıncaya kadar kendimiz yaptık. Sadece üzerinde bulunan doğru akım motorlarını dışarıdan tedarik ettik. Geri kalan her şeyi biz ürettik. Öğrencilerimizle beraber de yarışmalara katıldık" diye konuştu.



Bir sonraki hedeflerinin robotu geliştirmek olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, şunları söyledi:



"Robotun tüm elektronik aksanları doğru akımla yaptık. 12 voltluk güç kaynağı ile çalışıyor. 5 saat boyunca aküye takviye yapmadan kullanabiliyoruz. Bu robotu 8 öğrencimizle birlikte 4 ayda yaptık. İlk olarak yaptığımız bu robot kablolu olarak kontrol ediliyor. Kumanda olarak oyun konsolunu kullandık. Bir sonraki aşamada robotu uzaktan kumandalı yaparak öyle kullanmayı hedefliyoruz." - SAMSUN