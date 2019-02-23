Liseli Öğrenciler Pazarda Tezgah Açtı

Karamürsel
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri "Pazardayım, Hayattayım" projesi kapsamında kendi yaptıkları ürünleri satmak için pazarda tezgah açtı.
Öğrenciler, okulda yaptıkları ürünleri pazar tezgahına yerleştirerek müşterilerin beğenisine sundu.
Okul müdürü Adem Çalik, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin okulda yaptıkları ürünleri sattıklarını belirterek, pazar ortamında satış yapan öğrencilerin iletişim ve pazarlama becerilerinin geliştiğini ifade etti.
Pazarcılığın zor bir meslek olduğunu söyleyen öğrenciler, uygulamanın kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu kaydetti.
Pazar esnafı da yaşadıkları tecrübeyi öğrencilerle paylaştıklarını, bunun kendileri için verimli olduğunu aktardı.
Öğrencilerin projesine destek amacıyla Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Çalik, müdür yardımcıları ve öğretmenler, pazar yerinde kurulan tezgahları ziyaret etti.