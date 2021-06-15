Liseli Öğrenciler Üniversite Hayallerinin Provasını Yaptı - Son Dakika

LİSELİ ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE HAYALLERİNİN PROVASINI YAPTI

Bağcılar'da üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından hem heyecanlarını yenmeleri hem de üniversiteleri daha iyi tanımaları amacıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne götürüldü. Üniversite adayı gençler, YKS öncesi üniversiteye girme hayallerinin provasını yaptılar.

Sosyal projelerle öne çıkan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, 26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi harekete geçti. İlçede okuyan Gönül Bağı üyesi öğrenciler, sınav öncesinde hayalini kurdukları üniversiteleri yakından tanımaları için gezi programı düzenlendi. Üniversite adayı gençlerin uğrak yeri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi merkez kampüsü oldu. Rehber eşliğinde kampüsü gezen öğrenciler, yetkililerden üniversitede verilen eğitim ve yaşam hakkında merak ettiği bütün sorulara cevap aldı. Dersliklerdeki öğrenci sıralarında oturarak hem de sosyal tesislerde zaman geçiren liseliler, üniversite havasını teneffüs etmenin heyecanını yaşadı.

Hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldular

Üniversite tanıtım gezilerinin öğrencilerin motivasyonlarını artırdığına dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu kültürel etkinliklerdeki amacımız, yarınımız olan gençlerin kariyer planlarını yapmalarında ve kendilerine uygun seçimler yapmalarında onlara yardımcı olmak. Öğrencilerimiz üniversite ortamını görme fırsatı yakalayarak hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldular. Bu vesileyle de sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bir günlüğüne üniversiteli olan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Çağırıcı'ya teşekkür etti.

Oluşturulma Tarihi : 15. 06. 2021 Haberler Yaz Güzeli Kirazlar Bu Yıl Filyasyon Ekipleri İçin Toplandı Bağcılar Belediyesi'nden Mehmetçiğe Asker Çantası Kan Bağışçıları Günü'nde Bağcılar Meydan'da 3 Günlük... Bağcılar Belediyesi Yöneticilerine "2021 Farkındalık"... Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları İdlib'de 450 hanelik Bağcılar Mahallesi kuruldu Kadir Topbaş'ın Adı Halk Sarayı'na Verildi Enderun Çocuklar, 3 Projeyle Teknofest'e Katılıyor Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10