Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdi - Son Dakika
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Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdi

16.03.2022 10:04

Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdiBURSA Liseli öğrenciler yanan ormanları kısa sürede yeşertecek insansız hava aracı tasarladı.

Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdi

BURSA Liseli öğrenciler yanan ormanları kısa sürede yeşertecek insansız hava aracı tasarladı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması çeşitli illerden katılan liseli öğrencileri ağırladı. Yarışmada öğrenciler geliştirdikleri çeşitli projelerin tanıtımını yaptı.

Yarışmaya katılan Eskişehir Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Havacılık Kulübü öğrencilerinin tasarladığı yanan ormanları kısa sürede yeşertecek insansız hava aracı çok beğenildi. Araç öğrencilerin yaptığı aparat sayesinde tek uçuşta haznesine aldığı 300 adet içinde gübrenin de bulunduğu ağaç tohumlarını araziye atıyor.

Bu sayede yanan ormanlık alanların kısa sürede tekrar ağaçlanması sağlanıyor. Geliştirdikleri projenin tanıtımını yapan lise öğrencileri Eylül Şentorun, Ahsen Günaydın ve Hilal Karaca, "Okulumuzun havacılık kulübü öğrencileri tohum atan model uçak tasarladı. Biz de bu projede yer aldık. İçinde ağaç tohumu ve gübrelerin olduğu toplar hazırladık. Bu topları uçağımıza yerleştiriyoruz. İnsansız hava aracımız aparatı sayesinde tohumları gökyüzünden yanan ormanlık alanlara atıyor. Araç tek seferde haznesine 300 tohum topu alarak bunları atabiliyor. Hazırladığımız projeyle yarışmada derece almayı umut ediyoruz" dedi.

Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdi
Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdi
Liseli öğrenciler yanan ormanları yeşertecek İHA geliştirdi

YORUMLAR
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İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Bursa, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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