Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu - Son Dakika

Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri pencereden yaşlı bir adamın odun kırdığını görüp yardıma koştular.

Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri pencereden yaşlı bir adamın odun kırdığını görüp yardıma koştular.


Kozan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri okulun yanında bulunan bir evin önünde yaşlı adamın odun kırdığını pencereden görmeleri üzerine yardım için harekete geçtiler. Durumu okul müdürü Levent Tetik'e anlatan öğrenciler, yaşlı adama yardım etmek istediklerini belirterek izin istediler.


Öğrencilerine destek veren okul müdürü Levent Tetik, öğrenciler ile birlikte yardımseverlik örneği gösterdi. 65 yaşındaki Yakup Okuyucu'ya yardıma koşan öğrenciler okul müdürü Levent Tetik ile birlikte yaşlı amcanın odunlarını kırdı. Yaşlı adam, öğrencilerin fedakarca yardım etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu çocuklar iyi ailelerin çocukları. Yaptıkları gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor. Ben de gençliğimde yardıma muhtaç olan yaşlı insanlara yardım ederdim. Şu an eminim ki, gençliğimde yaptığım o iyiliklerin karşılığını alıyorum. Okul penceresinden beni görmüşler ve 'yardıma ihtiyacı vardır' diyerek koşa koşa yanıma geldiler. Odunları beraber kırdık ve beraber taşıdık. Öncelikle çok değerli anne ve babalarına, yetiştiren öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Gençliğin yardım konusunda bilinçli olması gerekiyor. Hiç kimse genç kalmayacak. Elbet herkes bir gün yaşlanacak ve beli bükülecek. İşte o zaman yardıma muhtaç olduğunuzu anlayacaksınız. Birilerinden bir el bekleyeceksiniz. Şimdiden gençlerimize bu şekilde yardım konusunu aşılarsak ileride yardımsever bir toplumun kendiliğinden oluştuğunu mutlak göreceğiz" diye konuştu.


Öğrenciler, vicdan duygusu ile hareket ederek yaşlı adama yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler ailemizden ve öğretmenlerimizden yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Pencereden dışarı baktığımızda bu amcamız odunları kırmakta zorluk çekiyordu. Onun işini kolaylaştırmak adına okul müdürümüzden izin isteyerek kendisine yardım ettik. Bize, 'sağ olun', 'Allah razı olsun' demesi yetti. Herkesin muhtaç olan insanlara yardım eli uzatması gerektiğini bir kez daha anlamış olduk" dediler. - ADANA

Adana, Kozan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı
İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu 12 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan adam beraat etti 32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar

Son Dakika Haberleri
15:05 Yol kontrolünde 154 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika Haber
15:03 Telefon Karşılaştırma Aracı Nasıl Avantajlar Sağlar? - Son Dakika Haber
15:02 Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" - Son Dakika Haber
14:56 Diyarbakır'da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı - Son Dakika Haber
14:56 Kızıltepe'de esnaf ve zabıtalar arasında 'ruhsat' gerginliği - Son Dakika Haber
14:51 İmamoğlu'nun sözlerine kızıp profesör unvanını sildi - Son Dakika Haber
14:44 Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 15:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]