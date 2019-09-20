Liseli öğrencilerden 15 Temmuz etkinliği

Sakarya'da Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliği kapsamında darbe girişimi gecesi Anadolu Ajansınca (AA) çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, darbe girişiminde şehit olanlar anıldı, öğrenciler şiir okudu, koro halinde 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi. Darbe girişimi gecesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenleyen okul yetkililerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye'nin yakın tarihinde farklı metotlarla darbeler yapıldığını belirten Işıksu, "Bu millet ilk kez 15 Temmuz'da darbeye 'dur' dedi, müsaade etmedi. Bir demokrasi zaferidir aynı zamanda. Hepimize düşen özellikle gençlerimize düşen görev bu kahraman şehitlerimizi öncelikle unutmayalım, gazilerimizi mutlaka ziyaret edelim. 15 Temmuz'da yaşananları unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı bu darbeye karşı devlet millet el ele bu darbeye engel olunmuştur. Bizim milletimiz yakın tarihte ilk kez böyle bir irade ortaya koymuştur. Bu zaferimizi kutluyorum." diye konuştu.

Okul müdürü Cengiz Kıyak da ülkenin Çanakkale Savaşı'nı gördüğünü, orada 15 yaşında savaşan gençlere şahit olunduğunu söyledi.

Türkiye'den pırıl pırıl gençler çıktıkça planlı bir şekilde her 10 yılda bir darbe yapıldığını, 15 Temmuz'un da bu planın bir parçası olduğunu aktaran Kıyak, "Bizi savaşla yıldıramadılar. Ben bizzat bunu Beştepe'de de gördüm, Sakarya'da da gördüm. Sizin anne ve babalarınıza hiç acımadan uçaksavar mermisi sıktılar. İnsanları tanklarla ezdiler. Son kale bu. Vatana millete iyilik yapmak istiyorsanız okuyun, bilime önem verin. İşinizi birbirinizi bölmek için değil vatanınıza milletinize sahip çıkmak için yapın." dedi.

Konuşmaların ardından AA foto muhabirlerince darbe girişimi gecesi çekilen fotoğrafların sergisi açıldı.

Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, burada yaptığı açıklamada, bu milletin Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde ve Çanakkale'de ortaya koyduğu ruhu 15 Temmuz gecesi destansı bir şekilde ortaya koyarak ihaneti engellediğini, tüm dünyaya büyük bir ders verdiğini belirterek, "Biz de okullarımızda, bütün kurumlarımızda 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için bazı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimiz ve sergimiz bunlardan biri. 15 Temmuz programlarımız diğer kurumlarımızda da devam ediyor. Bunun için gayret gösteren arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler sergiyi gezdi.