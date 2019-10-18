Son Dakika Haberleri: Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'İstiklal Marş'lı klip
Son Dakika Genel Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'İstiklal Marş'lı klip

Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'İstiklal Marş'lı klip

59 dakika önce

Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'İstiklal Marş'lı klip Öğrencilerin hazırladığı klip izleyenleri duygulandırdıERZURUM - Erzurum'da liseli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere 'İstiklal Marşı'nı okuyarak destek verdiler.

Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'İstiklal Marş'lı klip

Öğrencilerin hazırladığı klip izleyenleri duygulandırdı

ERZURUM - Erzurum'da liseli öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere 'İstiklal Marşı'nı okuyarak destek verdiler.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için okulun bahçesinde bir araya geldi. Okul Müdürü Ümit Gergit ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak hazırladıkları klip izleyenleri duygulandırdı.

Hazırladıkları koreografide İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek verdiklerini gösterdiler.

Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'İstiklal Marş'lı klip

Barış Pınarı Harekatı, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:34 Kaynak: İHA
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