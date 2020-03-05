Liseli öğrencilerden Şanlıurfa Valiliğine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Liseli öğrencilerden Şanlıurfa Valiliğine ziyaret - Son Dakika

Liseli öğrencilerden Şanlıurfa Valiliğine ziyaret

6 saat önce

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Şanlıurfa Şubesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Kardeş Okul Projesi" kapsamında, Süleymaniye Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Liseli öğrencilerden Şanlıurfa Valiliğine ziyaret, System.String[]

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Şanlıurfa Şubesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Kardeş Okul Projesi" kapsamında, Süleymaniye Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.


Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya tarafından Valilik toplantı salonunda kabul edilen öğrenciler, Genç Akademi olarak yaptıkları çalışmaları ve mesleki hedeflerini anlatarak, mülki idare amirliği hakkında merak ettiklerini sordular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, öğrencilerle sohbet ederek, sordukları soruları cevapladı. Çetinkaya, lise eğitimine devam eden öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlemeleri, milli ve manevi bilince sahip bireyler olarak yetişmeleri için yaptıkları çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, öğrencilere başarılar diledi. - ŞANLIURFA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çetinkaya, Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eskişehir'de ilk kez su samuru görüntülendi
Fizyoloji uzmanından sevindiren koronavirüs tespiti: Virüs Türkiye'de genlerden dolayı salgına neden olamaz Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:52:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli öğrencilerden Şanlıurfa Valiliğine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]