Liseli Öğrencilere Tanıtıldı
50 dakika önce
Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı, Mevlana Kız Meslek Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bölüm tanıtımı semineri düzenledi.
Düzce
Meslek Yüksekokulu Moda
Tasarımı Programı, Mevlana
Kız Meslek Lisesi
ve Zübeyde Hanım
Kız Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bölüm tanıtımı semineri düzenledi. Düzce Üniversitesi
Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Çiğdem Dursun Çalışan, Öğr. Gör. Gülden Abanoz ve Öğr. Gör. Dr. Filiz Dursun tarafından gerçekleştirilen seminerde; Düzce Meslek Yüksekokulu'nun genel tanıtımı ile Moda Tasarımı programının ders içerikleri ve yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verilerek, derslerde üretilen ürünlerin görselleri misafir öğrencilerle paylaşıldı.
Oldukça verimli geçen seminerde, konuk öğrenciler ve öğretmenler kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
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