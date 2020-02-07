Liseli öğrencilere "Üniversite sınavlarında başarı kodları" semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli öğrencilere 'Üniversite sınavlarında başarı kodları' semineri verildi - Son Dakika

Liseli öğrencilere "Üniversite sınavlarında başarı kodları" semineri verildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde liseli öğrencilerinin üniversite sınavlarında başarılı olabilmeleri için "Üniversite sınavlarında başarılı olmanın kodları "konulu seminer verdi.

Liseli öğrencilere

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde liseli öğrencilerinin üniversite sınavlarında başarılı olabilmeleri için "Üniversite sınavlarında başarılı olmanın kodları "konulu seminer verdi.


Akçakale Belediyesi tarafından yapılan seminer Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, " Eğitimde ve sınavlarda başarılı olmanız için değerli eğitim koçu Mehmet Gönüler'i getirdik. Sizlerin başarılı olmasını istiyoruz. Sizin üniversite sınavlarında dereceye girebilmeniz için çaba sarf ediyoruz. Eğer sizler de gayret ederseniz bu iş olur. Bu işin başı, aşk, azim, gayret ve mücadeledir" dedi.


Daha sonra "Üniversite sınavlarında başarı kodları" konulu seminer sunumu için eğitimci yazar Mehmet Gönüler söz aldı. Gönüler seminerde, "Sevgili öğrenciler sizler şanslısınız. Sizlerin başarısı için gayret sarf eden bir başkanınız var. Bu yüzden bunun kıymetini bilin ve değerlendirin. Evet üniversite sınavlarında başarıyı yakalamanız için sınav kodlarını ve güncelliği yakalamanız lazım. Artık sınavlarda klasik soru tekniğinden ziyade, güncel ağırlıklı sorular çıkmaktadır. Bunun için güncel olayları takip etmeniz ve ülkenin genel yapısı ile ilgili kendinizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. Bunun kodları bilgi edinmek için okumalı, tekrar yapmalı ve asla pes etmemeniz gerekmektedir. Önünüze çıkan engellere takılmamalısınız ve bu engelleri aşmalısınız. Hayatta başarı yakalamış hikayeleri okumuşsunuzdur. Bu hikayelerde gayret, azim ve zorlukları okumuşsunuzdur. Bizler de başarıyı yakalamak için çok okumalı, tekrar yapmalı ve asla pes etmemeliyiz. Okulda öğretmenleri iyi dinlemeli ve notlarınızı almalısınız. Bakın belediye sizler için kurs merkezi açmış, bundan faydalanmalısınız. Çok gayretli ve özverili öğretmenleriniz var. Bu şansı ve fırsatı değerlendirmelisiniz. Başarısızlık sizin kaderiniz değildir. Sizler de başarabilir, gelecekle ilgili güzel işler başarabilirsiniz. Ben sizlerin gözlerinde bu ışığı görüyorum" ifadelerini kullandı.


Eğitim semineri başarı öykülerinin verildiği sinevizyon sunumu ile devam etti. Seminer sonunda ise, öğrencilere sorulan sorulara doğru cevap verenlere kitap hadiye edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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