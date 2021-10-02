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Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti - Son Dakika

Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti

02.10.2021 16:58

Bursa'da lise öğrencisi iki grup arasında omuz atma sebebiyle tartışması yaşandı. Kısa sürede onlarca gencin dahil olduğu tartışma hızla kavgaya dönüşürken, öfkeli grubu ayırmak mümkün olmadı. Arbede sırasında gençlerden birisi taşla başına aldığı darbe sonucu bayılıp yere yığıldı. Bir kişinin ''Polis geliyor'' diyerek bağırmasıyla gençler kaçmaya başlarken o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki grup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BAŞINA TAŞLA VURULAN GENÇ BAYILDI

Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbedede başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü.

Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası! Başına taşla vurulan gencin yere yığıldı anlar kamerada

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

''POLİS GELİYOR'' DEYİNCE DAĞILDILAR

Bir gencin ''Polis geliyor'' diye bağırması üzerine gençler dağılırken, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti

Cumalıkızık, Yıldırım, Polis, Bursa, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti - Son Dakika
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