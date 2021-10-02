Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki grup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BAŞINA TAŞLA VURULAN GENÇ BAYILDI

Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbedede başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

''POLİS GELİYOR'' DEYİNCE DAĞILDILAR

Bir gencin ''Polis geliyor'' diye bağırması üzerine gençler dağılırken, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.