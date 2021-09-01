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Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor - Son Dakika

Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor

01.09.2021 10:45

Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor ESATAMAT Teknofest'e hazır Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Taner Tüysüz: "100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor" Eskişehir'de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak...

Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor

ESATAMAT Teknofest'e hazır

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Taner Tüysüz:

"100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak için hazırladıkları elektrikli araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik enerjisi kullanıyor.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmenleri TÜBİTAK'ın desteklediği Teknofest'e katılmak için aylar öncesinden kolları sıvadı. Liseli öğrencilerin katılımıyla düzenlenen elektrikli otomobil kategorisinde yarışmak için aylar süren çalışmalarla aracını hazırlayan 7 öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip, elde edilen başarının gururunu yaşıyor. Yarışmada Eskişehir'i temsil edecek olan otomobile, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi ismi verildi. Yaklaşık 350 kilogram ağırlığında olan araçta 200 adet lityum pil kullanıldı. Yapılan hesaplamalara göre araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik tüketiyor. Yapılan testlerde tek şarj ile 100 kilometreyi rahatlıkla gidebilen ESATAMAT, İzmit Körfez Pisti'ndeki yarış için Eskişehir'den yola çıktı.

"İlk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı"

Final öncesi yapılan 2 farklı yarıştan geçen araçlarıyla Körfez Pisti'ne gitmek için hazır olduklarını belirten Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, ilham kaynaklarının elektrikli araçlara artan ilgi olduğunu söyledi. Elektrikli araçlar dalında daha da ilerlemek istediklerini ve okulda yeni bir bölüm açılacağını belirten Özata, "Biz 'ESATAMAT' ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizin hazırlığına başlarken, dünyada ve ülkemizde artan ilgiden ilham aldık. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak motorlu araçlar dalındaki 7 öğretmenimiz ve 5 öğrencimiz ile birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Dünya'da elektrikli araçlara artan ilgiden dolayı ilk önce motorlu teknolojiler alanımıza elektrikli araçlar dalını açmak için bakanlığımıza dilekçe verdik ve olumlu yanıt aldık. TÜBİTAK tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen elektrikli araçlar yarışmasında yapmış olduğumuz otomobil, ilk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Körfez Pisti'nde yapılacak olan yarışmalara bu araçla katılacağız" ifadelerini kullandı.

"100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor"

Aracın teknik kısımlarıyla ilgili bilgi veren Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Taner Tüysüz, 100 kilometre için 95 kuruş elektrik sarfiyatı olduğunu belirtti. Aracın tek batarya ile 100 kilometre gidilebildiğini belirten Tüysüz, "TÜBİTAK'ın istemiş olduğu teknik değerler var. O değerlerin üzerine çıkamıyoruz. Aracımızın 2,70 metre uzunluğa, 1,40 metre yüksekliğe ve 1,20 metre genişliğe sahip. Aracımız şu an toplamda 350 kilogram geliyor. Aracın güç kısmına 200 adet lityum pil taktık ve bunları birleştirdik. Tek dolu batarya ile yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyoruz. 100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor. Teknik ve güvenlik amaçlı aracın hızını 50 kilometre/saat ile sınırlandırdık. Motoru tam olarak araca yüklemeden 100 kilometre hızı kadranda gördük" diye konuştu.

"Dereceye girmeyi hedefliyorum"

Aracın sürücülüğünü yapacak olan 12'nci sınıf öğrencisi Emre Yüksel, büyük hedeflerle yarışacağını söyledi. Sürüş deneyimini aktaran Yüksel, "Aracı tamamladık ve en sonunda yarışa katılmaya hak kazandık. İnşallah birinci olmayı veya dereceye girmeyi hedefliyorum. Okul içinde kullandım. Çok uzun mesafe gitmedim. Okul içinde kullanmama rağmen aracın sürüşü iyi ve 100 kilometreyi rahat bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Araç sürüşü konforlu, yollarda silkeleme olmuyor" dedi.

"Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık"

Zorlu hazırlık sürecinin ardından gurur duyduklarını belirten ESATAMAT Takım Kaptanı Hakan Seyitoğlu, pandeminin işlerini aksattığını söyledi. Temsil edecekleri okulda son sınıf öğrencisi olan Seyitoğlu, aracın hazırlık sürecini şu şekilde anlattı:

"Bu aracı yapmaya karar verdiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Projeyi yapmaya karar verdikten sonra yavaş yavaş parçaları birleştirerek elektrikli aracımızı tasarladık. Gerçekten güzel oldu. Hem yolda konforlu hem de en az yakıtla uzun mesafeler gidebiliyor. Aracı yapmaya başladığımızda Nisan ayındaydık. Pandemi dolayısıyla evlere kapandık. Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaptık. Böyle güzel bir araç tasarlayabildik sonunda. İnşallah yarıştan güzel bir dereceyle döneriz.

Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor
Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor
Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor
Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor

Teknofest, Eskişehir, Otomobil, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Liseli öğrencilerin tasarladığı bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor - Son Dakika


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