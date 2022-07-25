Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu - Son Dakika
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Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu

25.07.2022 14:41
Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu

Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurduKASTAMONU Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli otomobil, 390 takım arasından finallere kalarak 10'uncu oldu.

Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu

KASTAMONU Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli otomobil, 390 takım arasından finallere kalarak 10'uncu oldu.

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanı öğrencileri, 'İstiklalEC' ismini verdikleri elektrikli araç ile Teknofest Liselerarası Elektrikli Araç Yarışlarına katıldı. Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde 390 takım arasında projesi kabul edilen 69 araç arasına giren İstiklalEC, 5 gün süren zorlu araç muayenelerinden de başarıyla geçip finale kaldı. İstiklalEC, finale kalan 37 araç içerisinde düzenlenen final yarışlarında ilk 10'a girerek büyük bir başarı elde etti.

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Mart ayında Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanımız Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına başvurmuştur. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanımızda 'İstiklal EC' takımımız, 19-24 Temmuz 2022 tarihinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda yaklaşık 300 takım içerisinden finale kalarak, takımımız yarışmaya katılmaya hak kazanmıştır. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kastamonu Belediyemiz, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız (KUZKA), Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ve sponsorlarımızın desteği ile okulumuz, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında üretimi gerçekleştirilen "İstiklal EC" isimli elektrikli aracımız yarışma için 18 Temmuz'da yola çıkmıştır. "İstiklal EC" elektrikli aracımız ile alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmada Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) kategorisine katılmıştır. Tasarımından teknik donanımına kadar büyük bir özveriyle üretilen aracımız ile öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik edilmektedir" denildi.

Kocaeli'nde düzenlenen yarışlarda İstiklal EC, finale kalarak 37 araç içerisinde 10'uncu olarak büyük bir başarı elde etti.

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Teknofest, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu - Son Dakika

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