Liseli öğrencinin okul yolunda can verdiği kaza kamerada.."Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım"

Kazada hayatını kaybeden ve futbolculuk da yapan 15 yaşındaki İskender Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı, "Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım" paylaşımı yürekleri burktu

BURSA - Bursa'da okul servis minibüsü kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, 2 öğrenci yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Amatör olarak futbol oynayan genç kaleci Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' paylaşım ise yürekleri dağladı.

Kaza, Mudanya İlçesi'ne bağlı Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Birçok okulun bulunduğu bölgede bir öğrenci servisi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan öğrencilerin arasına daldı. Bu sırada kaldırımda bulunan ve okuluna 30 metre kalan Final Okulları öğrencisi İskender Şimşek, servisinden kaçamayarak minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Şimşek'e ilk olarak çevredekiler yardıma koşarken, Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, bölge sakinleri ise yaşanan kazalara isyan etti. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da 'Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım' notunu düştü.

Kazanın ardından Şimşek'in yardımına koşan Müjdat Duran, "Sabah dükkana geldiğimde bir kalabalık gördüm. Kaza yapan minibüsü görünce direk oraya koştum. Oraya gittiğimde asfalt üzerinde yatan bir lise öğrencisi çocuğu fark ettim. Önce içim dayanmaz diyerek geri dönmek istedim. Ama ağzından kan geldiğini görünce dayanamayıp yardıma gittim. Elimi başının altına koydum, nabzını kontrol ettim. Ama nabzı atmıyordu. O arada sağlık ekiplerine haber verilmiş, doktor gelene kadar bende dua etmeye başladım. Kısa süre içerisinde ambulans geldi. Doktor müdahale etmeye başladı. Hız yavaşlatıcı tümsekler olmasına rağmen araç çok hızlıymış, o tümseklere rağmen o kadar hıza ulaşması bence kaza falan değil cinayet. Kaldırımda yürüyen 3 çocuğa çarpmış, bunların biri ölürken diğer ikisi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Şimşek'in yakın arkadaşı Ali Bayram Memi, "Okula gidiyordum. Arkadaşları bekliyordum. Sesleri duyunca arkamı döndüm ve servisin altında sürüklendiğini gördüm. Onu öyle görünce çok korktum ve dayanamayarak okulun içerisine kaçtım" dedi.

Final Okulları'nda acı haberi alan öğrenci arkadaşları da gözyaşlarına boğulurken, jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ise sürüyor