Liseli Oğuz Kağan, hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Oğuz Kağan, hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı - Son Dakika

Liseli Oğuz Kağan, hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı

6 saat önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Oğuz Kağan Yılmaz, okulda bulunan hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı.

Liseli Oğuz Kağan, hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı, System.String[]

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Oğuz Kağan Yılmaz, okulda bulunan hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı.

Çelebi Mekatronik Lisesi 10'ncu sınıf öğrencisi Oğuz Kağan Yılmaz, okulda bulunan hurda malzemelerden 3 boyutlu yazıcı yaptı. Branş öğretmenlerinin de fikir olarak destek verdiği Yılmaz'ın daha önce de aynı şekilde geri dönüşüm malzemeleriyle hidrolik pres makinesi, zımpara makinesi gibi 7 makine yaptığı öğrenildi. Okul Müdürü Harun Bozkurt, "Öğrencimiz tamamen okulda bulunan hurda malzemelerden bunu yaptı. Tek başına kimseden destek almadan yaptı. Okulumuzda bulunan branş öğretmenleri ise sadece fikir olarak kendisine yardımcı oldular. Yani piyasa değeri 3-4 bin TL'ye satılan 3 boyutlu yazıcıyı öğrencimiz 600 TL'ye mal etti" diye konuştu.


Kağan Yılmaz, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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