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Liseli Samsunsporlular şehitler için yürüdü

11 dakika önce

Samsun'da, Liseli Samsunsporlular, şehitlere olan duyarlılığı artırmak amacıyla yürüyüş yaptı.

Liseli Samsunsporlular şehitler için yürüdü, System.String[]
Samsun'da, Liseli Samsunsporlular, şehitlere olan duyarlılığı artırmak amacıyla yürüyüş yaptı.

Liseli Samsunsporlular tarafından yürüyüş düzenledi. Olgunlaşma Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'ni takip ederek Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüş esnasında ellerinde Türk bayrakları "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atan grup, son durakları olan Atatürk Anıtı'nda basın açıklanması yaptı.

Grup adına basın açıklaması okuyan Haydar Baygen, "Bizler Liseli Samsunsporlular olarak canlarını göz kırpmadan feda eden, kanlarının son damlasına kadar savaşan şehitlerimizin kalbimizde her zaman yeri olduğu göstermek amacıyla bugün bu yürüyüşü yaptık" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Samsun, Güncel
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