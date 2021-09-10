Liseli Serhat'ı öldüren sanık: Tasarlama düşüncem yoktu - Son Dakika

MERSİN'de, lise öğrencisi Serhat Sayin'i (16) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Şehmus Yıldırım'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sayin, duruşmadaki savunmasında, "Tasarlama düşüncem yoktu" dedi.

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan elektronikçi Şehmus Yıldırım, geçen yıl 14 Eylül'de, dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba Y.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle arkadaşı Yakup Sayin ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yakup Sayin'in darbedilmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin, Şehmus Yıldırım'ın iş yerine gitti. Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım'ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.'ye ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştı. Bu sırada Şehmus Yıldırım, Serhat Sayin'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden 4 mermiyle ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehmus Yıldırım, Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.