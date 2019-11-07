Son Dakika Haberleri: Liseli Serhat, kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Liseli Serhat, kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

Liseli Serhat, kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencisi Serhat Söylemez (16), kalp ameliyatı olduktan 8 saat sonra hayatını kaybetti.

Liseli Serhat, kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencisi Serhat Söylemez (16), kalp ameliyatı olduktan 8 saat sonra hayatını kaybetti.

İnegöl'de kalp yetmezliği hastası olan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Serhat Söylemez, dün gün içerisinde özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Söylemez, 8 saat sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Serhat Söylemez'in cenazesi, bugün İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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