Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler - Son Dakika
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Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler

09.06.2022 17:16

Samsun'da internetten telefonunu satışa çıkaran astsubay, genç sevgililerin tuzağına düştü. Astsubaya tuzak kuran sevgililer telefonu satın almak istediklerini söyledikten sonra astsubayın yüzüne biber gazı sıkıp telefonu gasp etti. Liseliler, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde astsubay E.Ş.(26) iPhone marka cep telefonunu bir e-ticaret sitesinde 10 bin liraya satışa koydu. İlanı gören M.C.Ş.(22) ile sevgilisi S.K.(21) adlı genç kız alıcı gibi davranıp astsubay ile telefonu elden teslim almak için buluştu. Astsubayın aracına binen sevgililerden genç kız aracın arka koltuğunda cep telefonunu incelerken, önde oturan erkek arkadaşı da astsubayın yüzüne biber gazı sıkıp telefonu alıp kaçtı.

Sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp etti

8 BİN LİRAYA YENİDEN SATIŞA SUNDULAR

Hem polise şikayette bulunan hem de telefonunun izini süren Astsubay E.Ş. cep telefonunun aynı internet sitesinde 8 bin liraya satışa sunulduğunu gördü. Kendi telefonunu tanıyan astsubay, satıcı ile irtibata geçti. Telefonu almak için buluşma yerine giden astsubay satışa sunan kişiden telefonu sevgililerden satın alan telefoncuyu öğrendi.

Sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp etti

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Astsubay E.Ş. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili M.C.Ş. ve S.K. adlı genç kız yakalanarak gözaltına alındı. Telefon ise satıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C.Ş. ve S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp etti
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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler - Son Dakika
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