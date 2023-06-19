Liseli Seyithan'ın öldüğü parke taşlı saldırı kamerada

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, ışıkta beklerken başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin'in saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IŞIKLARDA BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

25 Mayıs'ta Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda iddiaya göre arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından, parke taşıyla saldırıya uğradı. Başına aldığı darbeler ile motosikletten düşüp, ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eğin, tedavi gördüğü hastanede 15 Haziran'da hayatını kaybetti. Liseli Seyithan Mahmut Eğin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda oturan 4 kişinin, motosikletin gelmesinin ardından Eğin'in başına parke taşıyla vurduğu görüldü.

4 ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Eğin, yere düşerken saldırganlar ise kaçtı. Polis ekiplerinin, liseli Seyithan Mahmut Eğin'in ölümüne yol açan ve eşkali belirlenen 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik çalışması sürdürülüyor.