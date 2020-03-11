Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika

Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu

7 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Oruç'un asker kıyafeti giyme hayalini Kaymakam Fatih Sayar gerçekleştirdi.

Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu, System.String[]

VAN'ın Gürpınar ilçesinde lise öğrencisi Şeyma Oruç'un asker kıyafeti giyme hayalini Kaymakam Fatih Sayar gerçekleştirdi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar okul ziyaretleri kapsamında Van Et Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Sayar, talep ve sorunlarını da dinledi. Sohbet sırasında 11-B sınıfı öğrencisi Şeyma Oruç, Kaymakam Sayar'a asker kıyafeti giyme hayalini anlattı. Kaymakam Sayar, kadın komutanlarla okulu bir kez daha ziyaret ederek Şeyma'nın hayalini gerçekleştirdi. Kaymakam Sayar, Şeyma için getirdiği asker kıyafetini hediye etti. Bu sürpriz karşısında çok mutlu olan Oruç, Kaymakam Sayar'a ve kadın komutanlara teşekkür etti.


Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti

Son Dakika Haberleri
19:32 Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor
19:32 Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi
19:30 İsveç'te koronadan ilk ölüm
19:25 Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu
19:25 Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:37:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli Şeyma'nın asker kıyafeti giyme hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]