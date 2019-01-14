Son Dakika Haberleri: Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi

Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi

1 saat önce

MUĞLA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı lise öğrencisi 18 yaşındaki Şeymanur Gölge yaşamını yitirdi.

Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi, System.String[]
MUĞLA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı lise öğrencisi 18 yaşındaki Şeymanur Gölge yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Muğla- Aydın karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan 11'nci sınıf öğrencisi Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) ait Mustafa Gediz'in kullandığı 48 DM 662 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gölge'ye çarptı. Yere düşen Şeymanur Gölge'yi kanlar içinde görenler, kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gölge'nin kaza yerinde öldüğü belirlendi. Gölge'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü Mustafa Gediz, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:20 Kaynak: DHA

Yeniköy Mahallesi, Muğla, Güncel
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