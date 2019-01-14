Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi (2)
1 saat önce
ÇARPMA ANI KAMERADAMuğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Şeymanur Gölge'ye (18) minibüsün çarpma anı, aracın kamerasına yansıdı.
ÇARPMA ANI KAMERADA Muğla
'da, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Şeymanur Gölge'ye (18) minibüsün çarpma anı, aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüs sürücüsü Mustafa Gediz
'in, kırmızı ışık sarıya dönerken, yaya geçidinde yavaşlamayıp, geçtiği görülüyor. Araç
kamerası kaydında ayrıca sürücü Gediz'in, Şeymanur'a çarptıktan sonra "Allah kahretsin" dediği duyuluyor.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:15 Kaynak: DHA
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