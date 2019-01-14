Son Dakika Haberleri: Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi (2)

Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi (2)

1 saat önce

ÇARPMA ANI KAMERADAMuğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Şeymanur Gölge'ye (18) minibüsün çarpma anı, aracın kamerasına yansıdı.

Liseli Şeymanur Yolun Karşısına Geçemedi (2), System.String[]
ÇARPMA ANI KAMERADA

Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Şeymanur Gölge'ye (18) minibüsün çarpma anı, aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüs sürücüsü Mustafa Gediz'in, kırmızı ışık sarıya dönerken, yaya geçidinde yavaşlamayıp, geçtiği görülüyor. Araç kamerası kaydında ayrıca sürücü Gediz'in, Şeymanur'a çarptıktan sonra "Allah kahretsin" dediği duyuluyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Gediz, Muğla, Güncel
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