Liseli Sinem, 10 gündür kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Sinem, 10 gündür kayıp - Son Dakika

Liseli Sinem, 10 gündür kayıp

6 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Sinem Tapkın'dan (15), 10 gündür haber alınamıyor.

Liseli Sinem, 10 gündür kayıp, System.String[]

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Sinem Tapkın'dan (15), 10 gündür haber alınamıyor. Endişeli ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin haber vermesini istedi.

Lise öğrencisi Sinem Tapkın, ailesine bir mektup bırakarak 10 gün önce ortadan kayboldu. Sinem Tapkın'ın bıraktığı mektupta, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazdığı öğrenildi. Kızının hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Geçen zamana rağmen Sinem Tapkın'a ulaşılamadı. Baba Nevzat Tapkın, "Oldukça endişeliyim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Sinem'i gören ya da nerede olduğunu bilenler, 155 polis ihbar hattına ya da 0553 633 22 24 numaralı telefona bilgi verebilirler" dedi.


Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli Sinem, 10 gündür kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]