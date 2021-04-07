LİSELİ SONGÜL'DEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR - Son Dakika

MANİSA'da evden çıkıp okula giderken ortadan kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Songül Yoluk'tan, geçen hafta salı gününden bu yana haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunan aile, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Baba Tacettin Yoluk (50), Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de, bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön diyerek, kızına da çağrıda bulundu.

Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Songül Yoluk, 30 Mart 2021 Salı günü okula gitmek için evden çıktı. Saat 13.00 sıralarında evden çıkan Yoluk, akşam eve dönmedi. Yanında telefonu olmayan Yoluk'a ulaşamayan aile endişelenerek, Manisa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gitti. Aile kayıp başvurusunda bulunurken, her yerde aranan Songül Yoluk'tan 9 gündür haber alınamıyor.

5 çocuk babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk, kızı Songül Yoluk'un hayatından endişe ettiklerini söyledi. Songül'e eve dönmesi çağrısında bulunan baba Yoluk, Geçtiğimiz hafta salı günü Songül evden dışarı çıkıyor. Gittiği günden bu yana da kendisinden haber alamıyoruz. Songül'ün hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kızım neredeysen emniyet güçlerini arayarak yerini bildir, bizi ara. Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de, bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön. Tek başına olmadığından kesinle eminim. Sen bunu yapacak kapasitede bir çocuk değilsin. Ben çocuklarımın huyunu çok iyi bilen bir insanım. Sen evi terk edip gidecek bir insan değilsin diye konuştu.