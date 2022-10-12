LİSELİ SUDENUR, OKULUN 6'NCI KATINDAN ATLAMIŞ - Son Dakika
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LİSELİ SUDENUR, OKULUN 6'NCI KATINDAN ATLAMIŞ

12.10.2022 17:45

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, eğitim gördüğü lisenin 6'ncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybeden Sudenur Ongun'un (15), yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, eğitim gördüğü lisenin 6'ncı kat penceresinden düşerek hayatını kaybeden Sudenur Ongun'un (15), yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Okulda sigara içerken öğretmenine yakalandığı ardından koridorun penceresine çıkarak kendisini boşluğa bıraktığı belirtilen Sudenur, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Okul binası tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim verilen 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun, 6'ncı katta bulunan koridorun açık penceresinden düştü. Bahçede olan öğrencilerin okul idaresine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Ongun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lise öğrencisi, buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sudenur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri de okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı. Okul binasında ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri de okula gelerek bilgi alırken, bakanlık da müfettiş görevlendirdi.

KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKMADAN ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ

Okuldaki incelemeler bugün de devam ederken, Sudenur'un, sigara içerken öğretmenine yakalandığı, kısa süre sonra da tüm sınıfların boş olduğu binanın 6'ncı kat koridor penceresinden atlayarak yaşamına son verdiği belirtildi. Öte yandan Sudenur'un kendisini boşluğa bırakmadan hemen önce cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; genç kızın pencerenin dışındaki pervaza çıktığı, pencerenin diğer tarafına gittikten sonra yeniden açık olan tarafa doğru ilerlediği, bir arkadaşının ise kendisini ikna etmeye çalıştığı görüldü. Görüntü, Sudenur kendisini boşluğa bırakmadan hemen önce sona erdi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Sudenur Ongun'un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Bahriye-Volkan Ongun çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Sudenur için Orhangazi ilçesi Hz. Ebubekir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, siyasi partilerin başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Okul arkadaşları da Sudenur'u son yolculuğunda bırakmadı. Sudenur Ongun, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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Okulun penceresinden düşen öğrencinin cenazesi defnedildi Okulun penceresinden düşen öğrencinin cenazesi defnedildi Liseli Sudenur toprağa verildi Liseli Sudenur toprağa verildi
Kaynak: DHA

Orhangazi, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LİSELİ SUDENUR, OKULUN 6'NCI KATINDAN ATLAMIŞ - Son Dakika

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