Son Dakika Haberleri: Liseli Tekvandocuların Başarısı

Liseli Tekvandocuların Başarısı

2 dakika önce

Konya'da yapılan liseler arası il tekvando müsabakalarında Beyşehirli 3 sporcu birincilik, 1 sporcu ikincilik elde etti.

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Konya'da yapılan liseler arası il tekvando müsabakalarında Beyşehirli 3 sporcu birincilik, 1 sporcu ikincilik elde etti.

Beyşehir Belediyespor Kulübünün Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır, yaptığı açıklamada, Konya'daki liseler arası tekvando il müsabakalarında Beyşehir'inde değişik okullarda öğrenim gören Mehmet Yiğit Palavar 63 kiloda, İrem Baysal 55 kiloda, Muhammet Talha Şahin 55 kiloda birinci olurken, Muharrem Özmen'in ise 45 kiloda ikincilik elde ettiğini söyledi.

Çakır, kilolarında birincilik elde eden liseli sporcuların Konya'yı mart ayında Antalya'da yapılacak final müsabakalarında temsil edeceğini belirterek, tüm sporcularını gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:05 Kaynak: AA

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