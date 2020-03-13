Liseli Tolunay, kemerine delik açarken bacağından yaralandı - Son Dakika

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Liseli Tolunay, kemerine delik açarken bacağından yaralandı
6 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesen liseli Tolunay D.(17), hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bıçakla kemerine delik açmak isterken bacağındaki atar damarını kesen liseli Tolunay D.(17), hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sınıfta bıçak ile kemerine delik açmak isteyen 12'nci sınıf öğrencisi Tolunay D., bıçağın kayması sonucu sol bacağını kesti. Atar damarı kesilen Tolunay D.'yi gören öğretmenleri 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tolunay D. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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