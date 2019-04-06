Son Dakika Haberleri: Liseli Uğur, 18 Yaşında Muhtar Oldu

Liseli Uğur, 18 Yaşında Muhtar Oldu

33 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lise öğrencisi Uğur Alan (18), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçildi.

Liseli Uğur, 18 Yaşında Muhtar Oldu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lise öğrencisi Uğur Alan (18), 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçildi.

İlçeye bağlı 315 seçmenin bulunduğu Söğütlü Mahallesi'nde muhtar adayı olan Uğur Alan, kendisine rakip çıkmayınca, kullanılan 194 oyun 161'ini alarak muhtar oldu. Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi olan Uğur Alan, Hilvan İlçe Seçim Kurulu'ndan muhtarlık mazbatasını ve mührünü aldıktan sonra okulun yolunu tuttu. Okulda arkadaşları tarafından sevinçle karşılanan Alan, ardından makine atölyesinde öğretmeni Faruk Günay ve arkadaşları ile birlikte tornanın başına geçerek dersine devam etti.

Bir taraftan da üniversiteye hazırlanan Uğur Alan, seçimlerden başarılı çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, '"Ailemin ve yakınlarımın destekleriyle Söğütlü Mahallesi'ne muhtar oldum. Bir taraftan eğitim hayatımı devam ettirip, diğer taraftan da muhtarlık görevimi layıkıyla yapmaya çalışacağım. Türkiye'de yeni seçilen tüm muhtarlara başarılar diliyorum" dedi.

Medeni cesaretinden dolayı öğrencisi Uğur'u tebrik eden Makine Bölümü Öğretmeni Faruk Günay ise, "Okulumuzun başarılı bir öğrencisi olan Uğur, seçimlerden önce bize gelerek böyle bir girişimde bulunacağını söyledi. Biz de bu konuda kendisine destek olduk. Medeni cesaretiyle okulumuzun gurur kaynağı olan öğrencimiz, inşallah diğer öğrencilerimiz için bir idol olur. Hem eğitim, hem de yeni görevi için kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE'YE KANITLAYACAĞIM'

Aldığı oylarla muhtar seçildikten sonra sosyal medya hesabında mutluluğunu paylaşan Alan, yayınladığı mesajında, "18 yaşında genç birinin muhtarlık yapabileceğini, tüm Türkiye'ye kanıtlayacağım" ifadelerini kullandı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:41 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Hilvan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı MHP, Iğdır Seçimlerinin İptal Edilmesi İçin İl Seçim Kuruluna Başvuruda Bulundu Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:14:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseli Uğur, 18 Yaşında Muhtar Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]