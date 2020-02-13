Liseli Umutcan, kardan ev yaptı - Son Dakika
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Liseli Umutcan, kardan ev yaptı

7 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencisi Umutcan Kul (14), kardan ev yaptı.

Liseli Umutcan, kardan ev yaptı, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencisi Umutcan Kul (14), kardan ev yaptı. 2 gün süren çalışmayla yaklaşık 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan Umutcan Kul, burada oturup çay içerek bağlama çalıyor.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Umutcan Kul karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan Kul'un bu zorlu çalışması, yaklaşık 2 gün sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan Kul çay içip, bağlama çalarak stres atıyor.

KAR EVE ELEKTRİK HATTI ÇEKTİ

Lapa lapa yağan karı geçen yıl olduğu gibi bu yılda eve yaparak değerlendiren Umutcan Kul, "İlçemize uzun bir aradan sonra çok güzel bir kar yağdı. Geçen sene arkadaşım ile birilket yaptığım evi bu yıl tek başıma yaptım. Kardan evi yapmak bayağı uzun sürdü. Hatta iki kez bozup yeniden yaptım. Sonunda güzel bir evim oldu. İçerisine elektrik hattı çektim. Akmam kardan eve girdiğimde lambaya yakıp çay demliyorum. Sonra sazı elime alıp türkü söylüyorum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. İçerisi çok da soğuk değil. Bazen misafirimde oluyor" diye konuştu.


Halitpaşa, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
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Liseli Umutcan, kardan ev yaptı
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